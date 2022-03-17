محافظ المنيا: جارى تنفيذ 32 مجمعا خدميا فى الوحدات المحلية القروية

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء أمين العطار مساعد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. جاء ذلك بحضور ، المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز التعمير لوسط وشمال الصعيد.

استعرض المحافظ مع مساعد رئيس جهاز التعمير المشروعات التى يجرى تنفيذها وتشمل مجمعات الخدمات والتى سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى القرى ، حيث يجرى تنفيذ 32 مجمع خدمى بنسب تنفيذ وصلت الى 80% ، كما ناقش المحافظة مشروعات مبادرة "سكن كريم" لتوفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع ، وكذلك مشروعات قطاع الكهرباء والرى والشباب والرياضة.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى.

وشارك ممثلو الجهاز المركزى للتعمير فى الاجتماع الدورى الأسبوعي، والذى يعقده السيد المحافظ، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكافة الجهات المنفذة والمعنية، لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ لكافة المشروعات الجارى تنفيذها، لإيجاد حلول سريعة لتلك المعوقات لتحقيق مسار التنمية الشاملة والذى يضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.