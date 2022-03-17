كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن

أ ش أ

تعهدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن في هذا العام؛ لمساعدة المتضررين من الصراع الدائر في البلاد.

وقدم هذا التعهد نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف هام سانغ-ووك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) خلال حدث افتراضي رفيع المستوى للمانحين حول الأزمة الإنسانية في اليمن، استضافته الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومتي السويد وسويسرا.

وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية، أن (سول) ستقدم الغذاء والدعم للفئات الضعيفة في اليمن، حيث يعاني شعبها من تداعيات حرب أهلية طويلة الأمد.