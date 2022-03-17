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غازبروم: نواصل إمدادات الغاز بانتظام عبر أوكرانيا إلى العملاء الأوروبيين

الخميس، 17 مارس 2022 11:42 ص
غازبروم: نواصل إمدادات الغاز بانتظام عبر أوكرانيا إلى العملاء الأوروبيين غاز بروم
كتب سمير حسنى

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أكدت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة "مواصلة إمدادات الغاز بانتظام" عبر أوكرانيا إلى العملاء الأوروبيين، بحسب تقارير إعلامية.

وبحث قادة الاتحاد الأوروبى فى اليوم الثانى من قمتهم بفرنسا، عددا من القضايا بينها تعزيز النموذج الاقتصادى للتكتل وخطة خفض الاعتماد على الغاز الروسى بمقدار الثلثين هذا العام.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عبر "تويتر" أنها ستقترح تبنى هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.

وتقضي خطة المفوضية الأوروبية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من روسيا عبر تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.

كما سيتم بحث تعزيز تخزين الغاز و"تحسين أداء سوق الكهرباء" اللذين طلبتهما إسبانيا وفرنسا، وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين.

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا الخميس أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف.

ويعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على العملية الروسية في أوكرانيا.


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