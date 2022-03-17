طقس المنيا الآن.. سماء صافية وبرودة فى الجو واختفاء الغيوم.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، وتشهد المحافظة طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، ونشاط خفيف للرياح واختفاء للغيوم فى مختلف الأنحاء بالمحافظة، فيما شهدت المحافظة أمس نشاط الرياح وطقس شديد البرودة بمختلف الأنحاء والمدن بالمحافظة.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.