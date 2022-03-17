اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس المنيا الآن.. سماء صافية وبرودة فى الجو واختفاء الغيوم.. لايف

الخميس، 17 مارس 2022 10:45 ص
طقس المنيا الآن.. سماء صافية وبرودة فى الجو واختفاء الغيوم.. لايف طقس المنيا الآن
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، وتشهد المحافظة طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، ونشاط خفيف للرياح واختفاء للغيوم فى مختلف الأنحاء بالمحافظة، فيما شهدت المحافظة أمس نشاط الرياح وطقس شديد البرودة بمختلف الأنحاء والمدن بالمحافظة.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 

 


حالة الطقس

حالة الطقس الان

خالة الطقس فى المنيا اليوم

حالة الطقس فى مصر غدا

هيئة الارصاد

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحسن تدريجى فى طقس الإسكندرية مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء.. لايف وصور

الأربعاء، 16 مارس 2022 02:43 م

طقس الغربية الآن شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح.. بث مباشر

الأربعاء، 16 مارس 2022 01:56 م

طقس بارد فى المحافظات.. برد شديد وغيوم متفرقة بالمنيا.. انخفاض فى درجات الحرارة بالأقصر .. طقس شتوى بالإسماعيلية والحرارة الصغرى 8 درجات.. وهبوب رياح خفيفة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ والبحر الأحمر

الأربعاء، 16 مارس 2022 01:05 م

طقس المنيا الآن.. شديد البرودة ونشاط للرياح وغيوم متفرقة.. لايف

الأربعاء، 16 مارس 2022 12:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة