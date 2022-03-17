سهم البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

حافظ سهم البنك التجاري الدولي، على صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجع عدد كبير من أسهم المؤشر من بينها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، النساجون الشرقيون للسجاد، حديد عز، المجموعة المالية هيرميس القابضة، وواصل مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مسار الصعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10715 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1876 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4227 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 1892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2781 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4427 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات 5 آلاف جنيه لكل شركة، وهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 30 ألف سهم، 4680 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن مصر العليا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 557.1 ألف سهم، 1101 سهم، 57 سهم، 33.6 ألف سهم، 582 سهم، 11500 سهم، 442.2 ألف سهم، 26 ألف سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 324.9 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج 100 ألف سهم، 3.12 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شراء شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن دايخ عدد 725 ألف سهم بسعر 5.10 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 11.99% إلى 12.06%.

فيما باع المساهم شركة كيو ان بي للخدمات المالية، عدد مليون سهم بشركة كيو ان بي للخدمات لمالية بسعر 0.1686 جنيه بقيمة إجمالية 168.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.4238% إلى 4.7571%.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 439.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، تمثل 0.54% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.31% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة عدد 710 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر قالت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في 31 ديسمبر عام 2021 نصف حقوق المساهمين، والنظر في بيع أحد أصول الشركة الثابتة، وهو مصنع غمرة المملوك للشركة لإطفاء الخسائر المرحلة وفقًا لخطة إعادة هيكلة الشركة.