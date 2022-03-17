سعر اليورو اليوم الخميس 17-3-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 17-3-2022، بالبنوك المصرية وذلك مقارنة بأسعار أمس، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.21جنيه للشراء، و17.41 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.12 جنيه للشراء، و17.27 للبيع.

وسجل فى بنك الإسكندرية سجل 17.22 جنيه للشراء، و17.42 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، حيث تأثر سعر اليورو فى مصر خلال أزمة روسيا وأوكرانيا.

وفى سياق متصل، استقر سعر الروبل الروسى اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا 0.15 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 6.62 روبل الروسي، وذلك مقارنة بتداولات أمس أمام الجنيه بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 17.23 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.21 جنيه للشراء.

17.41 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 17.21 جنيه للشراء.

17.42 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 17.22 جنيه للشراء.

17.42 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 17.24 جنيه للشراء.

17.41 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 17.24 جنيه للشراء.

17.41 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 17.26 جنيه للشراء.

17.41 جنيه للبيع.