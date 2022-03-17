اليوم السابع
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جيهان العسال: مصر وفرت جميع أدوية كورونا محلية الصنع فى بروتوكولات العلاج

الخميس، 17 مارس 2022 08:20 م
جيهان العسال: مصر وفرت جميع أدوية كورونا محلية الصنع فى بروتوكولات العلاج جانب من المؤتمر
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن طرح عقار "مولنوبافا" لعلاج فيروس كورونا فى الحالات البسيطة والمتوسطة، إن أى دواء فى البروتوكول تم توفيره، وكان يتوفر بصناعة مصرية وبمنتهى الجودة، وليس لمصر فقط بل وللدول المجاورة.

 

وقالت إن مصر لديها منظومة متكاملة، وإدارة أزمة كورونا فى مصر تدرس فى مختلف دول العالم حيث كانت تجربة رائدة.

 

وأكد الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية العلمية للشعب الهوائية، إن الإمكانيات الموجودة فى مصر كانت متوافرة، خلال أزمة كورونا، وكذلك المستشفيات وفرت العلاج للمرضى، ومؤسسة فاركو مؤسسة عظيمة، والأدوية التى تنتجها فى مجال أمراض الصدر أدوية رخيصة الثمن وفعالة فى علاج المرضى، مثل المضادات الحيوية، وأجهزة الاستنشاق، وأحيى شركة فاركو على العلاج الجديد "مولنوبرافا"، لأنه أثبت فعاليته فى علاج المرضى.

فاركو-تطرح-عقار-مولنوبرافا--(1)
 
فاركو-تطرح-عقار-مولنوبرافا--(2)
 
فاركو-تطرح-عقار-مولنوبرافا--(3)

الدكتورة جيهان العسال

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

كورونا

عقار مولنوبافا

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