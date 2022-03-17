اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة أسيوط تُعلن فتح باب الترشيح لمنصبى عميد الحقوق والحاسبات والمعلومات

الخميس، 17 مارس 2022 11:07 ص
جامعة أسيوط تُعلن فتح باب الترشيح لمنصبى عميد الحقوق والحاسبات والمعلومات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس عن فتح باب الترشيح لمنصبى عميد كلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكشف رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشيح فمن المقرر أن يبدأ اليوم الخميس الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح للراغبين فى التقدم للمنصبين ، ويتم يوم الأحد القادم 20/3/2022 بدء تقدم أوراق الراغبين فى الترشح وذلك بالمكتب الفنى بقطاع رئيس الجامعة على أن يمتد فترة التقديم حتى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس24/3/2022 حيث من المقرر غلق باب الترشيح.

وأضاف الدكتور طارق الجمال أنه يعقب ذلك يوم السبت 26/3/2022 إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح ، ثم يتم يوم الأحد 27/3 فتح باب التظلمات والطعون على أن يتم غلق مساء يوم الأثنين 28/3 فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على أن يتضمن الثلاثاء 29/3 البت فى الطعون والتظلمات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

 

 


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الحاسبات والمعلومات

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