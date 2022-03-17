توافد المواطنين على منافذ المجمعات الاستهلاكية لشراء السلع بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

شهدت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اقبال كبير من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة السودانية واللحوم المجمدة، وكذلك كافة منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية منتجات الخضراوات والفاكهة، لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار زيادة ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم وطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذى انطلقت فيه معارض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل، الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.