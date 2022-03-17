التموين: 50% زيادة فى ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ 50% زيادة في معدلات الضخ وبتخفيضات تصل إلى 30% وأنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات في الأسعار.

ويأتي ذلك في الوقت الذى انطلقت فيه معارض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل، الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد عدده أشهر، حيث نجحت الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تامين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أى أزمات طوال فترة جائحة كورونا.