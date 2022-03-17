اليوم السابع
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تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الخميس، 17 مارس 2022 11:57 ص
تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 18871 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2686 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و312 مخالفات السير بدون تراخيص، و17 مخالفات عن الدراجات النارية، و23 مخالفة موقف عشوائى، و29 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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