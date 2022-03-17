اليوم السابع
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الكرملين: لسنا قريبين من توقيع اتفاق مع أوكرانيا والعمل مستمر

الخميس، 17 مارس 2022 12:18 م
الكرملين: لسنا قريبين من توقيع اتفاق مع أوكرانيا والعمل مستمر بيسكوف
وكالات الأنباء

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نفى المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق، وأكد أن العمل على ذلك لا يزال مستمرا.

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال بيسكوف، إن روسيا لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار في العملية العسكرية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح، اليوم الخميس: "لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار ".

ودعت محكمة العدل الدولية بطلب من كييف، أمس الأربعاء، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الدعوى، التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 


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