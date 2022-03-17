الطيران الصربي يلغي جميع رحلاته من وإلى روسيا

كتب أحمد عرفة

أعلن الطيران الصربي إلغاء جميع رحلاته من وإلى روسيا، بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تسعى لاحتلال أوكرانيا ولكن لمساعدة سكان دونباس، متهما السلطات في كييف بنشر الكذب ومواصلة قصف دونتيسك.

وأضاف بوتين في كلمة الأربعاء، إن "الناتو" واصل التقدم حتى حدودنا ولم يترك لنا خيار سوى شن عملية عسكرية لحماية أمننا، مشددة على عدم السماح بتحول أوكرانيا لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا.

وأكد بوتين بأن بلاده تتمسك بحيادية أوكرانيا ونزع سلاحها.، مضيفا: " سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا للتوصل لحل يحمي مواطنينا.