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التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏معارض أهلا رمضان وتوافر السلع

الخميس، 17 مارس 2022 10:31 ص
التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏معارض أهلا رمضان وتوافر السلع معارض اهلا رمضان
كتب: مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى ‏الخمسين بالمائة عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى الثلاثين في المائة .

وأشار‏ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها ‏إلى الثلاثين بالمائة أيضا.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات ‏أكد الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها، ‏وطالب مديري المديريات بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التى يحتاجها المواطنين.‏

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي  للوزارة ومعاون الوزير، إن الدكتور على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏يترأس شخصياً غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية ‏بالمحافظات والتي أنشأت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة ‏المحافظين وأكد أنه يتلقى يومياً تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.‏


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