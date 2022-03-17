التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏معارض أهلا رمضان وتوافر السلع

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى الخمسين بالمائة عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى الثلاثين في المائة .
وأشار الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها إلى الثلاثين بالمائة أيضا.
وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات أكد الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها، وطالب مديري المديريات بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التى يحتاجها المواطنين.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يترأس شخصياً غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية بالمحافظات والتي أنشأت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة المحافظين وأكد أنه يتلقى يومياً تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.
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