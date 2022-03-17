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التعليم: تطبيق المنهج الجديد بالمدارس المصرية اليابانية والمستوى الرفيع

الخميس، 17 مارس 2022 10:00 ص
التعليم: تطبيق المنهج الجديد بالمدارس المصرية اليابانية والمستوى الرفيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التعليم والدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائى يبدأ من المستوى الأول، كما أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا من الثلاثاء 15 مارس الجارى ولمدة 15 يوما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة للتقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، أثناء عملية ملئ بيانات التقدم وبعد الاختيار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب كالتالى:

شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية)، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل" توثيق رسمي وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

 

وشددت الوزارة على ضرورة التوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.


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