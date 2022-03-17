التجهيزات النهائية لافتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.. صور

الإسماعيلية _ السيد فلاح

تفتتح، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء الخميس، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والسيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومى للسينما والمخرج سعد هنداوي، رئيس المهرجان وعدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والسينمائيين، فعاليات الدورة ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تقدم الحفل الإعلامية لينا شاكر، ويتم خلاله تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكرى ويتم خلال الحفل عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

يضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى ٥٠ دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.