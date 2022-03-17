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الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل يصل إلى 5 درجات

الخميس، 17 مارس 2022 12:26 م
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل يصل إلى 5 درجات الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات.
 
ويسود خلال هذه الفترة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01 .

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