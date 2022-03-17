اليوم السابع
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ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك 92.76 دولار للبرميل فبراير 2022

الخميس، 17 مارس 2022 06:00 ص
ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك 92.76 دولار للبرميل فبراير 2022 استثمارات النفط
كتبت -مروة الغول

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تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر فبراير 2022 إلى 92.76 دولار للبرميل، أي بنسبة زيـادة تبلغ 8.6% مقارنة بالشهر السابق، كما تشير توقعات المنظمـة إلـى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2022 إلى 88.22 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 26.2% مقارنة بعام 2021، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية فبراير 2022 لمنظمة "أوابك".

وذكر التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفـع خـلال شهر يناير 2021 بنسبة 14.8% (11 دولارا للبرميل) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 85.4 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، أن ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الفعلية والارتفاع في أسواق العقود الآجلة، وسط احتمال انتعاش الطلـب الـعـالمـي علـى الـنفط بشكل أفضـل مـن المتوقع، والمخاوف بشـأن اضطرابات الإمدادات، والتوترات الجيوسياسية في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية، إلى جانب تخفيف قيود التنقل المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في العديد من دول أوروبا والتأثير الأقل من المتوقع للمتحور Omicron سريع الانتشار من هذا الفيروس على الطلب.

النفط

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