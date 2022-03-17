إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة فى مقهى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قيمة المشروبات بأحد المقاهى بالقرية، وجرى نقلهما لمستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "محمد ص ف"، 32 سنة، سائق، مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر وأخر قطعى بالرأس، وطرف ثان "محمد س س"، 36 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، مقيمان قرية ميت حلفا دائرة المركز، وذلك لحدوث مشادة كلامية حال جلوسهما على أحد المقاهى بالقرية للخلاف على قيمة المشروبات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر، بسلاح أبيض سكين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتخلصا من السلاحين الأبيضين المستخدمين بالواقعة، وتم تحويلهما لمستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج، وتصرح للثانى بالخروج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.