أوكرانيا: مقتل 14 ألف جندى روسى وتدمير 444 دبابة منذ بداية الحرب

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 14 ألف جندي روسي وتدمير 444 دبابة و77 طائرة و201 من الأنظمة المدفعية منذ بداية الحرب وحتى اليوم الخميس.



وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن " إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و17 مارس بلغ حوالي 14 ألف شخص و444 دبابة و1435 مركبة قتالية مدرعة و201 من الأنظمة المدفعية و72 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و43 من أنظمة الدفاع الجوي و86 طائرة و108 مروحيات و3 سفن وقوارب و60 خزان وقود و11 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي".



وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.