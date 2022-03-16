5 وصفات لمياه الديتوكس لتعزيز صحتك وإنقاص وزنك

كتبت - ميرفت رشاد

مياه التخلص من السموم "الديتوكس" هي في الأساس مياه شرب عادية ممزوجة بأطعمة صحية مثل التوت والجريب فروت والليمون والزنجبيل الطازج وغيرها الكثير، لخلق مزيج ينعشك ويساعد على إنقاص الوزن ويقلل من التعب الجسدي والعقلي، إنه لا يحسن مزاجك فحسب، بل يحسن صحة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي من بين الفوائد الصحية الأخرى، وفقا لما نشره موقع " lifestyleasia".

على الرغم من أن أجسامنا مبرمجة بشكل طبيعي للتخلص من السموم المتراكمة من خلال أعضاء مثل الكلى والكبد التي تطردها عبر سوائل الجسم، إلا أنه يتم امتصاص كميات كبيرة من السموم الزائدة بفضل التلوث والتعرض للمواد الحافظة والمبيدات من خلال الأطعمة التي نتناولها، قد تصل هذه إلى أعماق الأنسجة والخلايا في الجسم، مما يعيق ببطء قدراتنا الجسدية والعقلية، مما يؤدي إلى ضعف المناعة والأمراض.



5 وصفات لمياه الديتوكس للتخلص من السموم

الزنجبيل وماء الليمون بالنعناع:

أضف جذر الزنجبيل الطازج، و 2-3 من الليمون أو عصير الليمون وأوراق النعناع الطازجة إلى وعاء من الماء ورش القليل من ملح الهيمالايا الوردي، مع تقليبها جميعًا معًا.

اترك هذا المزيج ينقع بين عشية وضحاها أو ما لا يقل عن 4-5 ساعات لصنع مشروب يحارب انتفاخ المعدة ووجع الحلق ويساعد على الهضم والمناعة.

الزنجبيل الطازج، له تاريخ طويل في الاستخدام في أشكال مختلفة من الطب التقليدي والبديل لأنه منظف طبيعي للقولون بخصائص مضادة للالتهابات معروفة بتقليل الغثيان والمشاكل المتعلقة بالأمعاء، كما أنه يساعد في مكافحة آلام المفاصل والعضلات والالتهابات ومستويات الكوليسترول من بين الفوائد الصحية الرائعة الأخرى.

القرفة وشرائح البرتقال

أضف 2 عود من القرفة إلى وعاء من ماء الشرب ممزوجًا ببذور الرمان المهروسة قليلاً وبضع شرائح من البرتقال ، واتركها ترتاح وتنقع طوال الليل.

تعتبر الفاكهة والقرفة طريقة رائعة لإدخال بعض الحلاوة في مشروبك مطروحًا منه السعرات الحرارية الزائدة التي تجلبها المضافات السكرية الأخرى.

يحتوي الرمان على خصائص مضادة للأكسدة مفيدة للأسنان والجلد والشعر وكذلك للوقاية من الأمراض، البرتقال مليء بالفيتامينات الأساسية ، وخاصة فيتامين ج ، والمعادن التي تساعد في الحفاظ على جسمك نحيفًا وصحيًا.

ماء البطيخ مع الصبار:

يحتوي عصير الصبار على فوائد صحية يمكن أن تساعد في موازنة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، والبطيخ مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمركبات النباتية المفيدة التي يُشار إلى أن لها تأثيرات مضادة للسرطان وتأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ما عليك سوى خلط ماء الشرب مع بضع قطع من البطيخ الطازج أو لب الصبار أو العصير وتناوله بعد بضع ساعات كمرطبات.

مشروب الليمون والخيار والنعناع:

إن ثلاثي الليمون والخيار والنعناع ، بمحتواه المتفجر من فيتامين سي ، والترطيب ، وقوى تعزيز الهضم على التوالي ، سوف يقمع بشكل طبيعي آلام الجوع في منتصف النهار وجلسات الأكل بنهم.

سيساعدك ذلك على إنقاص الوزن والحفاظ على نضارة بشرتك بفضل السيليكا والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ضعي 3-4 قطع من شرائح الليمون مع أوراق النعناع وشرائح الخيار واشربها في الصباح لتبدأ يومك بطعم صحي ومنعش.

شاي الكركم والعسل:

وصفة التخلص من السموم هذه عبارة عن مزيج فائق من مضادات الأكسدة معتمد من الأيورفيدا مثل الكركم مغطى بالتوابل مثل الزنجبيل والفلفل الأسود ، جنبًا إلى جنب مع العسل، سيساعد في التخلص من السموم وتهدئة اضطراب معدتك ، من بين مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية الأخرى.

سيساعدك شاي التخلص من السموم على إنقاص الوزن والهضم وبناء المناعة وصحة الكبد، ستعمل السموم الداخلية الخاصة به على تقليل خطر الإصابة بالزكام والإنفلونزا والتهابات أخرى أيضًا، من الآمن أن نقول إن الفوائد الصحية لماء الديتوكس مطلوبة بشدة في مثل هذه الأوقات.