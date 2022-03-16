يعزز المناعة ومفيد للكبد.. أبرز فوائد شرب ماء الكرنب.. إنفوجراف

يعد استهلاك الكرنب كخضروات أمرًا شائعًا جدًا، لكن شرب ماء الكرنب أمر غير معتاد إلى حد ما، وربما لم يسمع عنه الكثير من الناس، ومع ذلك من المعروف أنه يحتوى على الكثير من الفوائد الصحية.

يُعرف الكرنب بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، البوليفينول هو أحد أشهر مضادات الأكسدة، يعتبر من مضادات الأكسدة الرئيسية التي تساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة، ومع ذلك، هذا ليس كل شيء، الكرنب غني بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لوجود معادن أخرى مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، فإن استهلاك ماء الكرنب يساعد على منع العديد من المشاكل الصحية.