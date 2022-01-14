الشعور بالدفئ وتقوية المناعة.. تعرف على فوائد الكرنب فى الشتاء

فاطمة ياسر

الكرنب يعد من الأطعمة الشتوية، التي يفضل الكثيرون تناولها خلال فصل الشتاء للشعور بالدفيء، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة، وأيضا إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الكرنب، وذلك وفقا لموقع "Medicalmewstoday"، ومنها:

- تقوية الجهاز المناعي:



نظرا لأنه يحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة، فهذه العناصر تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا خلال فصل الشتاء.

- زيادة الشعور بالدفيء:



يحتوي الكرنب علي نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، لذا فتناوله في فصل الشتاء يعد من الخيرات الجيدة التي تشعرك بالدفيء.

-تحسين حركة الأمعاء:



يحتوي الكرنب علي نسبة عالية من الألياف، التي من دورها الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتحد من التعرض والإصابة بأي مشاكل به كالإمساك أو الانتفاخ أو الغازات، فتناوله يساعد في تحسين حركة الأمعاء والحد من الإصابة بالإمساك.

-التخلص من الوزن الزائد:



الشوربة الحارقة ، أو إعداد بطريقة صحية كسلطة، أو طهي بدون دهون يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، والحصول علي جسم متناسق ورشيق.