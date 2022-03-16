نقيب الفلاحين: زيادة حافز توريد القمح أثلج صدورنا وقطع الطريق على المتربصين

رامى محيى الدين





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: أشيد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطعه الطريق على جميع المتربصين وسعر القمح فيه مكسب كبير لمزارعى القمح، وهذه اول مرة في التاريخ يصل سعر القمح لهذا السعر.

قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن الأسعار الجديدة لتوريد القمح مرضية للغاية وتعتبر مساوية للأسعار العالمية، وبشرة خير للمزارعين والفلاحين ويجب علينا جميعا التكاتف للخروج من الأزمة.وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: أشيد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطعه الطريق على جميع المتربصين وسعر القمح فيه مكسب كبير لمزارعى القمح، وهذه اول مرة في التاريخ يصل سعر القمح لهذا السعر.

وتابع: لا أريد من أحد أن يمشى خلف الشائعات المغرضة القادمة من الخارج، وكان هناك الكثير من المتربصين الذين يريدون شراء القمح، وإن شاء الله سيكون هذا الموسم مزدهرا وسيكون هناك توريد للقمح أكثر من أي عام مضى، لأن المزارعين كانوا يعلمون سعر القمح قبل الزراعة، وجرت زيادة سعر توريد القمح لقطع الطريق على المتربصين، وهذا القرار أثلج صدور المزارعين.

وأكد أن الدعم يصل للقطاع الزراعى، وأنا ضد مسألة دعم السماد لأنه من الممكن أن يأتي القرار بشكل عكسى، لأن هناك مزارعين ليس لديهم حيازات ويوردون القمح للحكومة.