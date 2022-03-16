موجز الاقتصاد: المالية: توسيع أنشطة "الموازنة التشاركية" لتعميق التواصل مع المواطنين

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الأربعاء 16-3-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تصريح وزارة المالية حول توسيع أنشطة "الموازنة التشاركية" بالمحافظات لتعميق التواصل مع المواطنين بالإضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان..وغيرها من الأخبار ..

المالية: توسيع أنشطة "الموازنة التشاركية" بالمحافظات لتعميق التواصل مع المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إشراك الشباب وطلاب الجامعات في إعداد الموازنة العامة للدولة، وتحديد أولويات الإنفاق العام، من خلال توسيع أنشطة «الموازنة التشاركية» التى تتبنى تنفيذها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية فى مختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى تعميق التواصل الفعَّال مع المواطنين، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة.

وزارة التجارة: الدولة المصرية حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى العربى



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن شبكة المنافسة العربية تمثل منصة رسمية لأجهزة حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية حيث تسهم فى تعزيز سبل التواصل والتعاون، وإجراء حوار بناء لإنفاذ سياسات وقوانين حماية المنافسة في دول المنطقة العربية.

محمود ممتاز: سنعمل على مكافحة الاحتكار لتصبح الاقتصاديات العربية تنافسية

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن شبكة المنافسة العربية ستسمح لأجهزة حماية المنافسة الأعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال، مما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية.

تضم أكثر من 20 جهة.. رانيا المشاط تشارك فى تدشين رابطة الشباب لريادة الأعمال

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت على مدار الأربعين عامًا الماضية تطورات عديدة على مستوى دعم الجهود التنموية وتحفيز جهود النمو الشامل والمستدام وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة فى برنامج الدولة لإعادة إعمار قرى أسوان الأكثر تضرراً من السيول تأتى ضمن برامج عمل اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتى تقوم بتوحيد جهود شركات قطاع البترول فى هذا الإطار وتوجيهها لدعم أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة ضمن رؤية 2030، وتتم بالتنسيق مع عدد من الشركات البترولية والجهات المعنية والمجتمع الأهلى، مشيراً للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان والذى يتم بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان .





أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022.. وعيار 21 بـ883 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 883 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1921 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، مع ترقب في البورصة العالمية لما يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن حسم أسعار الفائدة وسط توقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الغرف السياحية: ردود أفعال دولية مرحبة بالموقف المصري تجاه السائحين واستضافتهم

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا و تنسيقا داخل القطاع السياحي المصري لمواجهة أزمة كان من الممكن أن يكون لها مردود سلبي شديد على السياحة المصرية إلا أن هذا التعاون والتنسيق والتناغم الكبير داخل القطاع السياحي بشقيه الرسمي ممثلا في وزارة السياحة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد والغرف السياحية والمستثمرين أدي لعبور تلك الأزمة بطريقة نالت إعجاب وإشادة العالم كله.

أسعار النفط تسجل 103.05 دولار لبرنت و98.71 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 103.05دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.71 دولار للبرميل.