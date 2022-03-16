محافظ كفر الشيخ : نؤهل الطلاب لسوق العمل

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عددا من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية ، مع الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاون كبير بين المحافظة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، وهناك جهد مبذول لتأهيل الطلاب لسوق العمل بالتعليم الفني، وإقامة فصول ومدارس تتناسب مع متطلبات السوق ومع البيئة التي تتميز بها المحافظة، لكونها محافظة زراعية وتنتج حوالي 60% من إنتاج الأسماك ، لذلك تم فتح فصول للاستزراع السمكي، والتعدين وغيرهما من التخصصات الجديدة، إضافة لتدريب الطلاب والطالبات بعدد من المصانع،كما تمت الموافقة على اقامة مدرسة خاصة بالاستزراع السمكي.

وأضافت الدكتور راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تثمن التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم وعلى استعداد لبذل مزيد من التعاون لصالح الطلاب والعملية التعليمية،معبرة عن سعادتها بزيارة المحافظة، لمناقشة أوجه التعاون.

وعلى جانب أخر تفقد وفد الوزارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، للوقوف على العملية التعليمية، والمشاركة في احتفالية عيد الأم التي نظمتها المدرية، أعقبها تفقد الوفد فندق الإقامة،وعقد اجتماعا مع الطلاب للتعرف على احتياجاتهم ، وتفقد معرض المدرسة للمشروعات المتعددة التي نفذها الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسنى، مدير عام تنمية التربية الاجتماعية بالوزارة، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام، ومحمد شعبان، والدكتورة حبيبة صابر، بمكتب رئيس قطاع التعليم، الدكتور نجيب النجار، بالبحوث الزراعية، ماجد فكرى مدير المدرسة، والدكتور حسنه مالك الشيخ، اخصائي اجتماعي، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.