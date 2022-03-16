صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط "الخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وتصدر القطاعات المرتفعة خدمات النقل والشحن بنسبة 11.5%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.6%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3%، وقفز قطاعي السياحة والترفيه والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، وزاد قطاعي الطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 359.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.98%، والعرب على 8.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، 782.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 882.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4422 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.