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هبوط قطاعات البورصة خلال الأسبوع المنتهي باستثناء "التعبئة والموارد الأساسية"

السبت، 12 مارس 2022 04:00 ص
هبوط قطاعات البورصة خلال الأسبوع المنتهي باستثناء "التعبئة والموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.9%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5%، وانخفض قطاعي الخدمات التعليمية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، 4.1%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، ونزل قطاعي مواد البناء والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.2%، 2.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، فيما ارتفع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 2.5%، 0.8%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 7.54% ليغلق عند مستوى 10453.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1867.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.32% ليغلق عند مستوى 2815.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 5.59% ليغلق عند مستوى 12932.83 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 4523.99 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 681.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 433.9 مليار جنيه إلى 404.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6.7%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 120.5 مليار جنيه إلى 117.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%.

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