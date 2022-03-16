رئيس الخدمات الزراعية: منافذ وسيارات متنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

ماجد تمراز

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الدولة أولت اهتماما بالغا بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، اليوم الأربعاء، أن العام الجاري شهد زيادة 240 ألف فدان منزرعة قمح عن العام الماضي بإجمالي 3 ملايين 690 ألف فدان قمح.

وتابع أن إقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بحافز إضافي بقيمة 65 جنيها ليصبح الإجمالي 165 جنيها مقابل كل أردب قمح المحلي، وذلك يعتبر تسعير بالإضافة إلى تحفيز للمزارعين، مضيفا أنه اعتبارا من 1 إبريل المقبل سيتم بدء توريد الأقماح لهذا العام.

ولفت إلى أن الحكومة ألزمت المزارعين بتوريد 12 أردب قمح عن كل فلاح بهدف الحفاظ على رغيف الخبز.

وأشار إلى أنه سيتم رفع النقل والتوريد عن كاهل الفلاحين قريبا، موضحا أن وزارة التموين ستتولى عمليات النقل والتوريد عن الفلاحين.

وفيما يتعلق بمنافذ وزارة الزراعة، قال إن هناك 171 منفذ دائم بالإضافة إلى 21 سيارة متنقلة لتوفير كل ما يحتاجه المطبخ المصرى بأسعار مخفضة.