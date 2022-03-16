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بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: نسعى لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

الأربعاء، 16 مارس 2022 11:57 م
بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: نسعى لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا بريطانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إنها تسعى لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، موضحة أن روسيا ترتكب جرائم حرب وتستهدف المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ 21 على التوالي، الأربعاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكين جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.

 


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