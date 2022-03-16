بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أسفرت حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى بمحافظة أسوان اليوم، الأربعاء، عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والمتوفى إلى المشرحة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" على طريق العلاقى شمال شرق مدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى الحادث.

وبإخطار الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، وجه على الفور بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والمتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتبين أن المتوفى هو بدرى الدين محمود 37 سنة، بينما أصيب كلا من الصادق محمد السيد 23 سنة، مصاب بجرح قطعى بالقدم اليسرى، وأحمد مطر إسماعيل 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بفروة الرأس، وقمر إسحاق عبد الله 31 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجبريل محمد إبراهيم 32 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وصدام حسين خيرت 45 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ويحيى محمد أبو بكر 50 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر.