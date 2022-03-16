المؤبد لعاطل لمشاركته فى أحداث "ميت العطار" ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لعاطل، مقيم ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، لاتهامه وآخرين -صدرت ضدهم أحكام جنائية سابقا- في إضرام النيران في مبانٍ مسكونة بالقرية، والذى نتج عنه وفاة سيدة بأحد المنازل نتيجة الحريق.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14258 لسنة 2008 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1627 لسنة 2008 كلى شمال بنها، والمتهم فيها "عمر ع ح"، وآخرون، أشعلوا النار في مبانٍ مسكونة بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، بأن سكبوا مود بترولية سريعة الاشتعال "جازولين" داخل المنازل الخاصة بالمجنى عليهم ثم أشعلوا النيران بها ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليها "فكرية م ع"، كانت متواجدة داخل منزلها وقت اشتعال النيران.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أحداث 2008 بمركز بنها والتي كانت معروفة إعلاميا "ميت العطار بلد الدم والنار"، والتي راح ضحية هذه الأحداث ما يزيد عن 23 شخصا، خلال عملية ثأر بين عائلتى "الرفاعية والكلافين" بالمنطقة، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسي الذى لقى مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم ضبط المتهمين الآخرين وتقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم أحكام جنائية تنوعت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

تمكن المتهم من الهرب في أحداث ثورة يناير 2011، إلى أن تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبطه وإعادة تقديمه للمحاكمة لتصدر المحكمة حكمها السابق بحقه.