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البنتاجون: بوتين استخدم 75% من قدرات الجيش الروسى فى اجتياح أوكرانيا

الأربعاء، 16 مارس 2022 10:00 م
البنتاجون: بوتين استخدم 75% من قدرات الجيش الروسى فى اجتياح أوكرانيا البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استخدم 75% من قدرات الجيش الروسي في اجتياح أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تسعى لاحتلال أوكرانيا ولكن لمساعدة سكان دونباس، متهما السلطات في كييف بنشر الكذب ومواصلة قصف دونتيسك.

وأضاف بوتين في كلمة اليوم الأربعاء، إن "الناتو" واصل التقدم حتى حدودنا ولم يترك لنا خيار سوى شن عملية عسكرية لحماية أمننا، مشددة على عدم السماح بتحول أوكرانيا لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا.

وأكد بوتين بأن بلاده تتمسك بحيادية أوكرانيا ونزع سلاحها، مضيفا: " سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا للتوصل لحل يحمي مواطنينا.


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