الأطعمة قليلة الدسم تجعلك جائعًا أكثر من عدم تناول أي شيء.. اعرف السبب

كتبت فاطمة خليل

قال خبراء التغذية إن الأطعمة قليلة الدسم يمكن أن تجعلك جائعًا أكثر من عدم تناول أي شيء على الإطلاق، وذلك لأن الملصقات مثل "صحية" و "قليلة الدسم" يمكن أن تجعل الناس يعتقدون أنهم حُرموا من وجبة أكثر إشباعًا وإرضاءً، بحسب موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن يكون التأثير النفسي لهذا الشعور بالجوع قوياً لدرجة أنه يمكن أن يزيد من شهية الشخص أكثر مما لو لم يأكل شيئًا.وقال الكاتب العلمي ديفيد روبسون إن النتائج يمكن أن تفسر سبب صعوبة اتباع نظام غذائي- يبدو الأمر كما لو أن عقلك ضدك.

وأضاف: "معظم الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا سوف يدركون الشعور بأنهم يتضورون جوعاً بعد تناول شيء يوصف بأنه صحي، حيث إن التسمية الصحية تخلق توقعًا بالحرمان وعدم الحصول على ما يكفي من الطعام."

وأوضح روبسون أنه من أجل تقليل الشعور بالحرمان، يجب على متبعى الريجيم تجنب الأطعمة الخفيفة وإضافة التوابل والنكهات القوية إلى وجباتهم وإلا فإن آلام الجوع من دماغك تخبرك أن الطعام الصحي لم يشبعك بشكل صحيح ، يجعلك أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة".

وأشار إلى أنه في كثير من الحالات يكون الغذاء الصحي أكثر إشباعًا لأنه يحتوي على المزيد من الألياف ، مما يجعل الناس يشعرون بالرضا لفترة أطول.

وقدم باحثون من جامعة شيكاجو 51 شخصًا طلبوا منهم تقييم جوعهم.أولئك الذين قيل لهم إن الوجبة الخفيفة كانت "شريط صحي يحتوي على البروتين والفيتامينات والألياف" شعروا بالجوع أكثر من أولئك الذين قيل لهم إنها "لذيذة جدًا" والذين لم يعطوا شيئًا.