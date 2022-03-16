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احتفالا بالعيد القومى.. فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية بمركز شباب بنى سويف الجديدة

الأربعاء، 16 مارس 2022 08:16 م
احتفالا بالعيد القومى.. فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية بمركز شباب بنى سويف الجديدة جانب من الفاعلية
بنى سويف هانى فتحى

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الفعاليات الشبابية والرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2022، وفي حضور  بلال حبش نائب المحافظ، محمد جبر معاون المحافظ، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية، إيمان حسني رئيس مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وتفقد المحافظ معارض الجوالة والفنون التشكيلية وأندية الفتاة واستكشفات أندية التطوع وبعض الفقرات الغنائية لكورال الأطفال، بالإضافة إلى عرض بعض المشاريع الرياضية، والتي شملت: مشروع ألف بنت بألف حلم، مشروع الدراجات، وكبار السن ومشروع التوحد، بحانب متابعة جانب من الندوة التوعوية التي نظمتها إدارة التدريب والمشروعات، ومشاهدة بعض العروض الفنية التي قدمها عناصر إدارة الطلائع.

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