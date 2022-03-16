اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تجمّد 66 مليون يورو لرجل الأعمال الروسى عليشير عثمانوف

الأربعاء، 16 مارس 2022 09:55 م
إيطاليا تجمّد 66 مليون يورو لرجل الأعمال الروسى عليشير عثمانوف عليشير عثمانوف
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الحرس المالي الإيطالي تجميد ست شركات تابعة لرجل الأعمال الروسى عليشير عثمانوف المشمول بعقوبات الاتحاد الأوروبى، تقدر قيمة أصولها بـ66 مليون يورو، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت متحدثة باسم الحرس المالى وهو جهاز أمني تابع لوزارة المالية الإيطالية، أن الشركات المذكورة تمثل حلقة وصل بين صاحب الملكية وممتلكاته، وبينها عقارات وسيارات. وأشارت إلى أن احتجاز هذه الأصول يأتي إضافة إلى العملية السابقة التي احتجزت السلطات خلالها عقارات تقدر قيمتها بـ17 مليون يورو.

وأوائل الشهر الجاري قامت السلطات الإيطالية بضبط أصول المواطنين الروس المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية تفاقم الأوضاع في أوكرانيا، ومنها قصور متصلة بـ عليشير عثمانوف في جزيرة سردينيا، وأخرى متصلة بكل من رجل الأعمال أوليغ سافتشينكو (في إقليم توسكانا) والمذيع التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف (على ضفاف جزيرة كومو الجبلية شمال إيطاليا)، ويختان تابعان لرجلي الأعمال أليكسي مورداشوف وغينادي تيمتشينكو.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات 140 مليون يورو.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة