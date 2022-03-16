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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقى بأسوان

الأربعاء، 16 مارس 2022 05:31 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقى بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
 
تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" على طريق العلاقى شمال شرق مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص فى الحادث.
 
 
وبإخطار الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، وجه على الفور بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
 

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