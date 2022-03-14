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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف انتهاء ذروة الموجة الخامسة لإصابات كورونا

الإثنين، 14 مارس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف انتهاء ذروة الموجة الخامسة لإصابات كورونا فيروس كورونا
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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