7 نصائح لعلاج جفاف العين منها تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية

كتبت - فاطمة خليل

تحدث مشكلة جفاف العين عندما لا تتمكن الغدد الدمعية من إنتاج ما يكفي من الدموع لجلب الرطوبة إلى عينيك، يمكن أن تكون حالة جفاف العين هذه مزعجة ومؤلمة أحيانًا أيضًا، إنه مرض شائع في العين ويمكن أن تكون العوامل الكامنة وراء هذه الحالة طبية وبيئية، مثل جودة الدموع الرديئة وانخفاض إنتاج الدموع، قد تعاني من جفاف العين في مواقف مختلفة ، مثل الجلوس في الطائرة أو الجلوس أو ركوب الدراجة، وإليك بعض النصائح وأسباب وعلاج الظاهرة يمكنك من خلالها حل مشكلة جفاف العين، بحسب موقع "only my health".



جفاف العين

أما طرق علاج جفاف العين من خلال اتخاذ الاحتياطات مثل تجنب التدخين والبقاء في المنزل، يجب عليك أيضًا محاولة الاهتمام بجودة العدسات اللاصقة والعناية بها، يمكن أن يساعد استخدام المرطب في غرفتك أيضا في علاج هذه الحالة ومنعها لأنها تضيف الرطوبة إلى الهواء، يجب عليك التحدث مع طبيبك إذا كان هناك أي سبب طبي وراء حالة جفاف العين.

كما السبب وراء جفاف العين مختلف ، وإليك طبقات الدمعة في كرة العين، الأول هو الطبقة الخارجية الأكثر دهنية، تمنع هذه الطبقة تبخر السائل المسيل للدموع وتحافظ على التزييت، تفرز الغدد الخاصة بهامش الجفن. إذا كان هذا نقصا ، سواء في الجودة أو الكمية ، لأنك تشعر بالجفاف.



جفاف العين

أما الطبقة الثانية، وهى مائية بطبيعتها يتم إثرائه بمختلف الإلكتروليتات، هذا السائل الفعلي الذي تفرزه الغدد الدمعية هو هذا السائل، سيكون هناك إحساس بالحرقان والشعور بالحرارة في العينين أيضا ، صعوبة التعرض للضوء.

الطبقة الثالثة أو الأعمق عبارة عن مخاط في الطبيعة وتفرزه غدد الجفن بشكل رئيسي غدة دهنية، هذه هي الطبقة الواقية للقرنية، نظرا لأن القرنية حساسة للغاية وتتعرض للطبقة الخارجية، فإن فرص الإصابة بالعدوى، تحمي هذه الطبقة المخاطية القرنية من الإصابة.



جفاف العين