4 خرافات شائعة مرتبطة بفيتامين C.. منها يعالج أعراض كورونا

كتبت فاطمة خليل

فيتامين سي هو الأكثر شيوعًا بين جميع الفيتامينات والمعادن وهو أول ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نتحدث عن ضعف المناعة، وقد ازداد استخدامه خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة، إلا أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول فيتامين سي، في هذا التقرير نتعرف على 5 خرافات شائعة عن فيتامين سى وتصحيحها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الخرافة الأولى: كلما تناولت أقراص فيتامين سي أكثر كانت مناعتك أفضل



وفقًا للخبراء ، فإن الكمية المثالية من فيتامين سي التي يجب على المرأة البالغة تناولها هي 75 مليجرام يوميًا ، ويجب على الرجل تناول 90 مليجرامًا من فيتامين سي يوميًا.

على الرغم من أن تناول الكثير من فيتامين سي الغذائي ليس ضارًا على الأرجح، إلا أن الجرعات الكبيرة من مكملات فيتامين سي قد تسبب الإسهال والغثيان، كما يقول الخبراء في مايو كلينيك.

الحد الأعلى لفيتامين سي هو 2000 مجم يوميًا، ولكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أو النقرس أو أمراض الكلى يجب ألا يتناولوا أكثر من 1000 مجم من فيتامين سي يوميًا.

الخرافة الثانية: البرتقال هو أغنى مصدر لفيتامين سي



يعتقد الكثيرون بأن ثمار الحمضيات هي أكبر مصادر فيتامين سي وهذا هو السبب وراء تناول المزيد من فيتامين سي الأطعمة مثل الليمون والبرتقال والحمضيات الأخرى وهذا ليس صحيحا يحتوي الفلفل الرومى على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

يحتوي الفلفل الأصفر على 159.61 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام. يحتوي الفلفل الأحمر والأخضر على 121.38 مجم و 16.52 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام.

ليس فقط الفلفل الحلو بل أيضاً الخوخ والجوافة والبقدونس تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

الخرافة الثالثة: فيتامين سي يساعد في علاج كورونا



فيتامين سي مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعده على التأثير على المناعة الخلوية يمكن أن يكون فيتامين سي مفيدًا لمرضى كورونا ولكنه ليس علاجًا له.

وقال الخبراء إن تناول فيتامين سي بانتظام يمكن أن يحمي الجسم من الهجوم الفيروسي إلى حد ما لكنه لن يمنعه تمامًا.

وتم ربط فيتامين C بعلاج كورونا بسبب استخدامه على نطاق واسع لنزلات البرد، وبسبب حقيقة أن كورونا ونزلات البرد من أمراض الجهاز التنفسي.

ومن المعروف أن فيتامين سي يقلل من شدة نزلات البرد التي تسببها فيروسات أخرى ، ولكن لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأنه فعال في علاج أعراض كورونا.

الخرافة الرابعة: فيتامين سي فقط يحسن المناعة



فيتامين سي ليس مفيدًا فقط للمناعة، فهو يساعد في نمو الخلايا، ويحافظ على صحة الجلد ، وينظم الأوعية الدموية والعظام والغضاريف ، ويسرع التئام الجروح ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من مستويات البول في الدم ويمنع حدوث النقرس وربطت العديد من الدراسات أيضًا فيتامين سي بتعزيز الذاكرة في سن الشيخوخة.