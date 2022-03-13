10 معلومات عن المشروع القومى للبتلو.. تعرف عليها

كتبت ــ أسماء نصار

يعد المشروع القومى للبتلو من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ويمكن التقدم له عن طريق أقرب إدارةزراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنميةالثروة الحيوانية والداجنة .

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات حول المشروع القومى للبتلو.

1- حجم التمويل والإقراض بمشروع البتلو وصل لأكثر من 6 مليارات و500 مليون جنيه لتربية ما يزيد عن 435 ألف رأس من الماشية.

2- استفاد من مشروع قرض البتلو ما يزيد عن 39 ألف مستفيد ضمن مبادرة حياة كريمة.

3- تم إدراج 15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع القومي للبتلو نظراً لتميزها وانتاجها الوفير .

4- تصل إنتاجية الأبقار العشار في الألبان ومعدلات النمو لــ 8 أضعاف إنتاجية الأبقار المحلية وبذلك هي ثنائية الغرض.

5- مسموح بالتمويل حتى 50 رأسا بالمشروع القومي للبتلو .

6- تم إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض تقديم رخصة تشغيل والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية من القطاع والبنك الزراعي أوالأهلي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتم المعاينة الثلاثية للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية.

7- تم عقد بروتوكول يهدف لتوفير رؤوس مستوردة محسنة وراثياً لنشرها وتوزيعها على صغار المربيين .

8- يتم حجر الرؤوس بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعطائها جميع التحصينات اللازمة قبل توزيعها على المربين.

9- تم عمل حصر دقيق للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ووضعت خريطة واضحة بقاعدة بيانات سليمة.

10- المشروع القومي للبتلو ساهم في تحقيق استقرار الحالة الاستيرادية .