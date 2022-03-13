وزير الخارجية يتوجه فى جولة إلى عدة دول آسيوية

أحمد جمعة

يقوم وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، بجولة آسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى سيلتقى بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها فى شتى المجالات، بجانب تناول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على بحث موضوعات تغير المُناخ، أخذًا فى الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق فى هذا الصدد مع مختلف الأطراف.

كما أضاف حافظ أن الوزير شكرى سيشارك أيضًا فى الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يومى 22 و23 مارس الجاري.