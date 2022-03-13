اليوم السابع
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سعر الروبل الروسى اليوم الأحد 13-3-2022 مقابل الجنيه المصرى

الأحد، 13 مارس 2022 12:55 م
سعر الروبل الروسى اليوم الأحد 13-3-2022 مقابل الجنيه المصرى الروبل الروسى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الروبل الروسى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 13-3-2022، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.12 جنيه مصرى، وهذا السعر مقارنة بتداولات الخميس الماضى، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.
 
وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، اعلنت  الحكومة الروسية انها وضعت قائمة بأسماء الدول "غير الصديقة"، والتي ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها بعملة الروبل، والتي فقدت نحو 45% من قيمتها بسبب العقوبات المعلنة ضد روسيا.
 
وتضم القائمة "الدول غير الصديقة التي أعلنت فرض العقوبات" ضد روسيا على خليفة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
 
وتضم القائمة كلاً من أميركا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان وألبانيا وأندورا وكوريا الجنوبية وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان وأستراليا.
 
وقالت روسيا إن المواطنون والشركات الروسية والحكومة الروسية، التي يتوجب عليها سداد أي التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، يستمكنون من سدادها بعملة الروبل، مشيرة إلى أن الإجراء مؤقت، وينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل بالشهر.
 

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.
 
2022-03-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.
 
2022-03-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.
 
2022-03-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.
 
2022-03-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.
 
2022-03-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

 


سعر الروبل الروسى

الروبل الروسى

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سعر الروبل الروسى أمام الجنيه

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