دراسة: الأمراض العقلية الخطيرة تزيد من مضاعفات بالقلب

كتبت إيناس البنا

أظهر تحليل جديد لما يقرب من 600 ألف بالغ في الولايات المتحدة أن أولئك الذين تم تشخيصهم باضطراب ثنائي القطب وانفصام فى الشخصية أواضطراب فصامي عاطفي، قد يكون لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الأعمار الأصغر مقارنة بالبالغين الذين لم يتم تشخيصهم بأحد تلك الأمراض العقلية الخطيرة، و نُشرت الدراسة في مجلة Journal of theجمعية القلب الأمريكية".

وقال الباحثين: إن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن الأشخاص المصابين بمرض أمرض عقلي خطير يموتون قبل 10-20 سنة من عامة الناس ، والسبب الرئيسي للوفاة هو أمراض القلب.

وأضافوا: ركزت دراستنا على مساهمة عوامل الخطر القلبية الوعائية ، مثل ضغط الدم ، والكوليسترول ، وسكر الدم ، ومؤشر كتلة الجسم ، وحالة التدخين ، لمقارنة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام للأشخاص المصابين وغير المصابين.مرض عقلي.

يعتقد الباحثون أن هذه هي الدراسة الأولى لفحص مخاطر القلب والأوعية الدموية المقدرة لمدة 30 عامًا (مدى الحياة) في عينة كبيرة من المرضى الخارجيين البالغين الذين تم تشخيصهم بالاضطراب ثنائي القطب أو الفصام أو الاضطراب الفصامي العاطفي

ووفقًا للباحثين ، فإن العديد من الدراسات السابقة حول مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة شملت فقط الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، وهم يميلون إلى الإصابة بأمراض عقلية أكثر حدة وصحة أضعف من المرضى الخارجيين. في المقابل ، تضمنت هذه الدراسة عينة كبيرة من البالغين الأمريكيين الذين لم يدخلوا المستشفى.

وفقا للمعهد الوطني للصحة النفسية، الاضطراب ثنائي القطب (المعروف سابقًا بمرض الهوس الاكتئابي أو الاكتئاب الهوسي) هو مرض عقلي يتسبب في تغيرات غير عادية في المزاج والطاقة ومستويات النشاط والتركيز والقدرة على القيام بالمهام اليومية.

يمكن أن يسبب الفصام الهلوسة والأوهام أو الكلام غير المنظم، وقد يبدو الأشخاص المصابون بالفصام وكأنهم فقدوا الاتصال بالواقع ، مما قد يتسبب في ضائقة كبيرة للفرد وعائلاتهم وأصدقائهم.

النتائج التى وجدها الباحثين



كان لدى البالغين في الدراسة الذين يعانون من أحد الأمراض العقلية الخطيرة التي تمت مراجعتها مستوى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 10 سنوات بنسبة 9.5 % ، مقارنة بـ 8 % للبالغين الذين لا يعانون من حالة عقلية.

كان الخطر المقدر بـ 30 عامًا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بشكل ملحوظ بين الأفراد المصابين بأحد الأمراض العقلية الخطيرة الثلاثة - 25 % مقارنة بـ 11 % من الأشخاص غير المصابين بمرض عقلي خطير.

كان الخطر المتزايد للإصابة بأمراض القلب واضحًا حتى لدى الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا) المصابين بمرض عقلي خطير.

ضمن الأنواع الفرعية لكل من الأمراض العقلية الخطيرة الثلاثة الواردة في هذه الدراسة ، في التحليلات المعدلة حسب العمر والجنس والعرق والعرق والتغطية التأمينية ، كان الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب لديهم أعلى مخاطر القلب والأوعية الدموية لمدة 10 سنوات مقارنة بأولئك المصابين بالفصام أو الاضطراب الفصامي العاطفي ، في حين أن الأشخاص المصابين بالاضطراب الفصامي العاطفي لديهم أعلى مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 30 عامًا مقارنة بالمجموعتين الأخريين.

ضاعف الأشخاص المصابون بمرض عقلي خطير معدل تشخيص مرض السكري (النوع 1 أو النوع 2) مقارنة بالأشخاص غير المصابين بمرض عقلي خطير (14 مقابل 7 % على التوالي ).

15وكان % من البالغين المصابين بمرض عقلي خطير يعانون من ارتفاع ضغط الدم مقابل 13 في المائة ممن لا يعانون من مرض عقلي خطير.