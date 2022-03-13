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خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. 4.6% لبرنت و5.5% للخام الأمريكى

الأحد، 13 مارس 2022 02:03 م
خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. 4.6% لبرنت و5.5% للخام الأمريكى
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفاعا عند التسوية يوم الجمعة، ولكنها سجلت أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 5.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط 112.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.33 دولار للبرميل .

وأعلن وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألمانى، روبرت هابيك، السبت، أن بلاده تعتزم التخلى عن الفحم الروسى بحلول الخريف وعن النفط الروسى بحلول نهاية العام. 

وقال الوزير، فى تصريحات لإحدى الصحف الألمانية أوردها موقع "ذا لوكال" الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا، "فى كل يوم، بل فى كل ساعة، نودع الواردات الروسية"، مضيفًا "إذا تمكنا من ذلك، سنكون مستقلين عن الفحم الروسى بحلول الخريف ومستقلين تقريبًا عن النفط الروسى بحلول نهاية العام."

وتظهر الإحصاءات الحكومية أن ألمانيا تستورد حاليًا ثلث نفطها و45 بالمائة من فحمها من روسيا، ويمثل الاستغناء عن الغاز الروسى احتمالًا أكثر صعوبة بالنسبة لألمانيا، التى تستورد أكثر من نصف استهلاكها من روسيا.

وعارض هايبك دعوات الوقف التام لواردات الطاقة الروسية، محذرًا من أن ذلك من شأنه أن يتسبب فى نقص الإمدادات خلال الشتاء وأن يؤدى إلى التضخم.

ويأتى ذلك فيما فرضت عدة دول عقوبات واسعة النطاق على روسيا بسبب العملية العسكرية التى تشنها فى أوكرانيا منذ 24 فبراير، وفى تشديد للعقوبات، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم 8 مارس وقف واردات النفط الروسية.  


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