اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

الأحد، 13 مارس 2022 05:21 م
جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رضا أبو العزم مدير الجمرك بالتنسيق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا اشتبه محمد يوسف رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من اليونان .

 

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الإدارة قام بتكليف روضة طارق مأمور الجمركوعمرو عبد المنعم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٥٠ شريط بكل شرط١٠ أقراص من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات تركيزات مختلفة بإجمالى ١٥٠٠قرص مخبأة بين طيات الملابس وعلى جسم الراكب .

 

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 60 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

 
 
 
PHOTO-2022-03-13-17-04-11 (1)المضبوطات 
 
PHOTO-2022-03-13-17-04-11المضبوطات 

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