اليوم السابع
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تعرف على أعراض وأسباب وعلاج الهربس النطاقى

الأحد، 13 مارس 2022 02:00 ص
تعرف على أعراض وأسباب وعلاج الهربس النطاقى عدوى الهربس النطاقي
كتبت - فاطمة ياسر

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القوباء المنطقية، المعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي Varicella - zostervirusهي عدوى تصيب جهازك العصبي وتحدث بعد فترة من إصابتك بجدري الماء، الناس الذين يصابون بعدوى القوباء المنطقية عادة ما يتم التخلص منها في غضون 3-5 أسابيع، وهى عدوى قد تبدو مشابهة للعديد من الالتهابات الجلدية الأخرى ولكن الجزء المهم الذي يجب ملاحظته هى أنها تحدث فقط في جانب واحد من الجسم. إليك أعراض وأسباب وتشخيص وعلاج الهربس النطاقى بحسبما ذكر موقع  انسايدرinsider. 

أعراض القوباء المنطقية

 
- بقع حمراء على جانب واحد من الجسم.
 
- ألم وحرقان.
 
- بثور مملوءة بالسوائل تنكسر بسهولة.
 
- مثير للحكة.
 
القوباء المنطقية
القوباء المنطقية
 
- ظهور بثور على الوجه والأذنين.
 
- حمة وقشعريرة.
 
- إعياء.
 
- ضعف العضلات.
 
- صداع الراس.
 

ما الذي يسبب التهاب القوباء المنطقية؟

 
يحدث القوباء المنطقية عن طريق فيروس الحماق النطاقي، من المرجح أن تصاب بالهربس النطاقي إذا كنت قد أصبت بجدري الماء في وقت سابق، يتم تنشيط الفيروس مرة أخرى داخل الجسم هما ضعف جهاز المناعة، وضغط عاطفى، وشيخوخة، والأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان أو الجراحة الكبرى.
 
القوباء المنطقية
القوباء المنطقية
 

هل التطعيم متاح للهربس النطاقي؟

 
هناك نوعان من التطعيمات المتاحة لمنع حدوث الهربس النطاقي، تمت الموافقة على كلاهما من قبل إدارة الغذاء والدواء هما زوستافاكس، وشينغريكس، هما لقاحان متاحان للوقاية  للمرض، هما لقاح حي يحتوي على شكل ضعيف من فيروس الحماق النطاق، هذا ليس فعالًا للغاية ولكنه يمكن أن يمنع حدوث العدوى الفيروسية، اللقاح الآخر جديد نسبيًا وله فعالية تزيد عن 90 % في الوقاية.

 


امراض جلدية

اعراض القوباء المنطقية

التهاب القوباء المنطقية

اسباب التهاب القوباء المنطقية

التطعيم متاح للهربس النطاقي

الصحة

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