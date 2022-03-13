تعرف على أعراض وأسباب وعلاج الهربس النطاقى

كتبت - فاطمة ياسر

القوباء المنطقية، المعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي Varicella - zostervirusهي عدوى تصيب جهازك العصبي وتحدث بعد فترة من إصابتك بجدري الماء، الناس الذين يصابون بعدوى القوباء المنطقية عادة ما يتم التخلص منها في غضون 3-5 أسابيع، وهى عدوى قد تبدو مشابهة للعديد من الالتهابات الجلدية الأخرى ولكن الجزء المهم الذي يجب ملاحظته هى أنها تحدث فقط في جانب واحد من الجسم. إليك أعراض وأسباب وتشخيص وعلاج الهربس النطاقى بحسبما ذكر موقع انسايدرinsider.

أعراض القوباء المنطقية

- بقع حمراء على جانب واحد من الجسم.

- ألم وحرقان.

- بثور مملوءة بالسوائل تنكسر بسهولة.

- مثير للحكة.



القوباء المنطقية

- ظهور بثور على الوجه والأذنين.

- حمة وقشعريرة.

- إعياء.

- ضعف العضلات.

- صداع الراس.