اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 مارس 2022 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الغرف التجارية: انخفاض أسعار القمح.. وضخ كبير للخضر والفاكهة لتخفيض الأسعار

الأحد، 13 مارس 2022 11:20 م
الغرف التجارية: انخفاض أسعار القمح.. وضخ كبير للخضر والفاكهة لتخفيض الأسعار خضراوات - صورة أرشيفية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد المصرى، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار القمح شهدت انخفاضا فى الأيام الأخيرة، أما بالنسبة للخضر والفاكهة فهناك أعمال على إتاحة السلع فى الأسواق بشكل أكبر، من خلال معارض أهلا رمضان بداية من 15 مارس فى الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذا ما يعمل على تخفيض الأسعار.

 

أضاف المصرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه من المتوقع انخفاض الأسعار فى الفترة المقبلة، كنتيجة لما تقوم به الدولة المصرية من ضخ كبير من السلع بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، مردفا: "السلع الأساسية التموينية أسعارها ثابتة، والمخطط الذى يعمل به الجميع حاليا بهدف وصول السلع إلى المستهلك بالسعر المناسب الذى يستطيع المواطن البسيط تحمله".

 

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من يوم 15 مارس الجارى بالمحافظات المختلفة بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافظات بدلا من يوم 24 مارس، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.


محمد المصرى

اسعار القمح

اخبار التليفزيون

الخضر والفاكهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

300 طن لحوم و1200 طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى رمضان

الأحد، 13 مارس 2022 11:11 ص

5 سلع رفعت حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 66.1% عام 2021.. تعرف عليها

السبت، 12 مارس 2022 11:00 م

ضبط 60 طن سلع تموينية تم تجميعها بغرض الاحتكار في المرج

السبت، 12 مارس 2022 05:01 م

المحافظات تتصدى لجشع التجار.. حملات تموينية على الأسواق وضبط 10 أطنان دقيق فاخر و12 طن أرز ببنى سويف.. ضبط مخازن سلع ومكملات غذائية وملابس وعطور ومنظفات مجهولة المصدر بالإسكندرية.. وأرقام لتلقى الشكاوى "صور"

السبت، 12 مارس 2022 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة