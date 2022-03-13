الغرف التجارية: انخفاض أسعار القمح.. وضخ كبير للخضر والفاكهة لتخفيض الأسعار

قال محمد المصرى، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار القمح شهدت انخفاضا فى الأيام الأخيرة، أما بالنسبة للخضر والفاكهة فهناك أعمال على إتاحة السلع فى الأسواق بشكل أكبر، من خلال معارض أهلا رمضان بداية من 15 مارس فى الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذا ما يعمل على تخفيض الأسعار.

أضاف المصرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه من المتوقع انخفاض الأسعار فى الفترة المقبلة، كنتيجة لما تقوم به الدولة المصرية من ضخ كبير من السلع بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، مردفا: "السلع الأساسية التموينية أسعارها ثابتة، والمخطط الذى يعمل به الجميع حاليا بهدف وصول السلع إلى المستهلك بالسعر المناسب الذى يستطيع المواطن البسيط تحمله".

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من يوم 15 مارس الجارى بالمحافظات المختلفة بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافظات بدلا من يوم 24 مارس، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.