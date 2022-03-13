اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 مارس 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: 4 حتى 5 سنوات إلا يوم سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

الأحد، 13 مارس 2022 09:13 ص
التعليم: 4 حتى 5 سنوات إلا يوم سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية طلاب المدارس المصرية اليابانيةـ ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أهم شرط للقبول فى المدارس المصرية اليابانية هو السن، لأنه المعيار الأساسى فى الاختيار ويجب أن يتفق السن مع القاعدة الموجودة، وهو سن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم فى نفس عام التقدم، ويسير السن بنفس المعادلة حسب صفوف الالتحاق والتقدم، ويتم الاختيار من الأكبر سنا حسب احتياجات المدرسة.

وأوضحت الوزارة فى فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، أن المقابلة لاختيار الطفل ليست "انترفيو" بالمعنى المتعارف عليه بل مقابلة يتم من خلالها تحديد السمات الشخصية للطفل، وتحديد ما إذا كانت تتقبل تطبيق أنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام المدارس المصرية اليابانية من عدمه.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل قريبا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بالتعاون مع اليابان فى مجال التعليم، تم إنشاء وتشغيل  48 مدرسة ونستهدف أن تصل إلى 500 مدرسة داخل مصر، كما يعتمد التعليم فى المدارس المصرية اليابانية على تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0.


 


التربية والتعليم

التقدم للمدارس المصرية اليابانية

التقديم للعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المدارس المصرية اليابانية: استمرار حضور الطلاب حتى نهاية الترم الأول 3 فبراير

الإثنين، 24 يناير 2022 10:00 ص

وحدة المدارس المصرية اليابانية تؤكد استمرار الدراسة حتى إجازة نصف العام 5 فبراير

الإثنين، 17 يناير 2022 10:43 م

التعليم تستعين بمشرفين يابانيين فى المدارس المصرية اليابانية خلال عام 2021

الإثنين، 03 يناير 2022 08:00 ص

التعليم: المدارس المصرية اليابانية تحمل 3 مميزات للمتعلم

الأحد، 05 ديسمبر 2021 05:32 م

15 هدفا للمدارس"المصرية ـ اليابانية".. أبرزها تكوين الشخصية المتكاملة للطفل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة