اليوم السابع
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البنك المركزى يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من الغطاء النقدى لمدة عام

الأحد، 13 مارس 2022 01:36 م
البنك المركزى يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من الغطاء النقدى لمدة عام البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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قرر البنك المركزى المصرى مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام ينتهى فى 15 مارس 2023.
 
وينشر اليوم السابع نص القرار الصادر عن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى:
 
 
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نص القرار

 


البنك المركزى المصرى

البنك المركزى

المنتجات الغذائية

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