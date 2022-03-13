الرئيسية اقتصاد وبورصة البنك المركزى يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من الغطاء النقدى لمدة عام الأحد، 13 مارس 2022 01:36 م البنك المركزى المصرى كتب أحمد يعقوب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قرر البنك المركزى المصرى مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام ينتهى فى 15 مارس 2023. وينشر اليوم السابع نص القرار الصادر عن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى: نص القرار البنك المركزى المصرى البنك المركزى المنتجات الغذائية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة المالية: مخزون القمح يكفينا حتى نهاية العام والحصاد المحلى يبدأ منتصف أبريل السبت، 12 مارس 2022 10:15 ص مصلحة الضرائب: 16 مارس آخر موعد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى السبت، 12 مارس 2022 10:19 ص 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك السويس فى فبراير الماضى السبت، 12 مارس 2022 12:47 م الضرائب: إعفاء الإعلانات من ضريبة الدمغة وإخضاعها للقيمة المضافة بفئة 14% الأحد، 13 مارس 2022 10:53 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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