البنك المركزى يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من الغطاء النقدى لمدة عام

كتب أحمد يعقوب

قرر البنك المركزى المصرى مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام ينتهى فى 15 مارس 2023.

وينشر اليوم السابع نص القرار الصادر عن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى: